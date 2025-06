Herinneringen zijn onbetaalbaar, maar iets te vreten in de buurtsuper ook, en herinneringen over betaalbare etenswaar in diezelfde buurtsuper beginnen steeds meer te vervagen, omdat we noodgedwongen nog alleen maar spotgoedkoop bier van gore Duitse ketens kopen waar je rammende koppijn en beginnende alcoholistenalzheimer van krijgt. Spul dat, en dit bedoelen we geenszins eufemistisch, ochtendlijk braken in de hand werkt. Afijn, we kennen natuurlijk allemaal graaiflatie, en hoewel voedselinflatie niet meer zo hoog is als in - pak 'm beet - 2023, heeft u heus het CBS niet nodig om u te vertellen dat een vol winkelmandje een lege portemonnee betekent, maar het CBS is ter aarde om u dingen te vertellen die u meestal al weet, en wie zijn wij om het CBS zijn bestaansrecht te ontnemen, die mensen moeten immers ook boodschappen doen en willen niet eindigen als Centrum voor Suikerbieten en Bloembollen. Goed, supermarkten in mei 3,7% duurder dan een jaar eerder, al dat gelul over bestaanszekerheid ten spijt. Stijlloos advies: laat die a-merken voortaan lekker links liggen.