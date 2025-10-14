Hee leuk, James Bond op RTL7. Al 20 x gezien, maar toch nog altijd beter alsdan een Nederlandse talkshow in verkiezingstijd. HO WACHT STOP. Bij Pauw en De Wit gaan ze boodschappen doen met politici. Een idee zo origineel als kerstmis in december! En wel hierom: De BovenOns Gestelden hebben werkelijk geen flauw idee, waar De Burger mee te maken heeft van maandag tot zondag. Job Cohen en de prijs van een casino wit, Mark Rutte en de prijs van een liter melk, Pieter Omtzigt met z'n potjes appelmoes, Geert Wilders & Dick Schoof en de prijs van een kilo kip. Allemaal klassiekers qua toeten: noch blazen. BNNVARA Kassa-meisje Amber Kortzorg gaat in deze memorabele aflevering - Frans "nog nooit een supermarkt van binnen gezien" Timmermans is te gast - met LIJSTREKKERS BOODSCHAPPEN DOEN! Oh jongens, dat wordt smullen. Nu op Jumbo24