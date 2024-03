Het is kwart over negen. Tijd voor het eerste uur op school (of tweede, red.) en tijd om je te MELDEN als je gisteren een collega-parlementslid hebt bedreigd in de Tweede Kamer. De microfoons stonden helaas uit, maar hierboven ziet u de lichaamstaal die meer dan duizend woorden spreekt en waaruit Martin Bosma de conclusie trok dat Thierry Baudet (die zelf tijdens de campagne wat ergers dan bedreigingen te verduren kreeg) Jesse Klaver heeft bedreigd. Je zou bijna denken dat het al een tijdje niet zo lekker gaat met de kapitein van de Renaissancevloot. Benieuwd of hij überhaupt op komt dagen of dat hij zijn moeder vrouw een briefje laat schrijven.

UPDATE: Baudet is niet op komen dagen, maar heeft telefonisch excuses aangeboden en komt nog met statement