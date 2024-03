"Er wordt gezegd dat de heer Klaver eigenlijk een vagina heeft. Is hij bereid zijn onderbroek openbaar te maken?" Eigenlijk ligt er een wet van Pepijn van Houwelingen over een referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie op tafel (da's dus een andere dan déze FvD- referendumwet) maar dat loopt ff anders. Jesse Klaver wil van Thierry Baudet weten of hij bereid is inzicht te geven in de administratie van de stichting Forum voor Democratie uit 2016 toen FvD nog geen partij was maar wel een denktank uit het NEE-kamp van het referendum over het EU-associatieverdrag met Oekraïne. Klaver vermoedt Russische betalingen, vandaar. En dan begint alles door elkaar heen te lopen want dat Baudet NU pro-Moskou is mag geen geheim heten maar de betrokkenheid van het Kremlin TOEN was een verzinsel van Joshua Livestro (die op zijn beurt wél 200K van de omstreden miljardair George Soros kreeg) en dan had je nog die Kornilov, Henk Otten, zouden de Russen eigenlijk wel een reçuutje hebben gekregen of doet Baudet het gratis (terwijl FvD in 2020 door de AIVD vóór de Russen werd gewaarschuwd), doemt de vraag op of de FvD'er Klaver en/of Paternotte al dan niet overdrachtelijk op de bek wil slaan en komen de onvermijdelijke maaltijdboxen voorbij. Het land mag zich in de handjes knijpen dat Martin Bosma Kamervoorzitter is want met Vera Bergkamp had dit de hele dag geduurd.

UPDATE 20:19 - Bosma: Baudet heeft Klaver na het debat TWEE KEER bedreigd