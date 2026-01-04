Handig! De vieze horecakaart van Nederland. Mocht u aan het reserveren zijn voor een romantisch tafeltje voor twee voor vanavond dan kunt op deze kaart zien welke gebieden u vooral moet mijden als de pest. Wegens ratten, muizen, kakkerlakken en meer van dat soort ongedierte in uw kapsalon. ProTip: Noord-Oostpolder, Dronten, en Het Hogeland in Groningen. Vooral NIET DOEN: Amsterdam, Haarlemmermeer, Zaanstad & Rotterdam. KLIK HIERRR & eet smakelijk.