achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Nieuw! De Gore Horeca Kaart van Nederland

getver

Handig! De vieze horecakaart van Nederland. Mocht u aan het reserveren zijn voor een romantisch tafeltje voor twee voor vanavond dan kunt op deze kaart zien welke gebieden u vooral moet mijden als de pest. Wegens ratten, muizen, kakkerlakken en meer van dat soort ongedierte in uw kapsalon. ProTip: Noord-Oostpolder, Dronten, en Het Hogeland in Groningen. Vooral NIET DOEN: Amsterdam, Haarlemmermeer, Zaanstad & Rotterdam. KLIK HIERRR & eet smakelijk.

Tags: horeca, ratten, muizen, bah
@Pritt Stift | 04-01-26 | 20:30 | 126 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.