GA BOEVEN VANGEN is een veelgebezigde uitspraak in onze Roofstaat aan de Noordzee, vaak tot zeer regelmatig gericht aan de Sterke Arm der Wet, die zich voornamelijk ledig houdt met bezoekjes aan Facebook-voordeuren cq het uitschrijven van onzinboetes voor 4 km/h te hard danwel iftarren tot ze een ton wegen. Maar thansch kunnen wij u het heugelijke nieuws brengen dat er zowaar EEN BOEF in zijn strontvervelende schijtlurf gegrepen is. Te Alkmaar werden heel veel jassen in de horeca gestolen dat er gewaarschuwd werd met matrixborden (foto boven), toen dat ook niet hielp is er besloten tot het inzetten van het zwaarst mogelijke wapen DE LOKJAS, de vacuümbom onder de politiemiddelen. En het heeft gewerkt! Een 29-jarige Alkmaarder kon worden aangehouden. Hij zei dat zijn eigen jas al een paar keer was gestolen en dat hij dit keer daarom zelf maar iemands jas had meegepakt.

Niks mee te maken. Vierendelen en doodgooien met kaas. Oh, en mensen die 1225 euri betalen voor een jas... doe er dan ook een GPS-trackertje van 15 pieterman bij.