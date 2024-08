Toen WIJ volwassen kerels nog kleine meiden waren deden we allemaal kleine meidendingen. Dan belden we met de Droomtelefoon naar Dave (555-9341) en Spencer (555-7286) dat we emotioneel helemaal ontregelden en we van schrik een Vrijen & Jij-brief naar de Fancy stuurden. MAAR WAT DIE MEIDEN NU TOCH DOEN! Steken zomaar een winkelcentrum in de hens. "De twee minderjarige meisjes die worden verdacht van brandstichting bij een winkelcentrum in Alkmaar vrijdagavond, zijn 12 en 14 jaar. De twee komen uit Heerhugowaard en Den Helder." De politie heeft al een [oproep](Politie roept op géén beelden van verdachten brand Alkmaar te delen) gedaan de beelden niet te verspreiden. What's wrong with these kiiiiiids? Enfin, hebt Ú weleens kattenkwaad uitgehaald?