Wij dachten altijd dat in het huis van de moskee voor iedereen een kamertje was, dat daar 1000 bloemen kunnen bloeien, dat meisjesbesnijdenis een goed idee is, en dat mag gewoon in een vrij land, dat de ander roept dat je kanker krijgt van hosmo hebben, en dat mag gewoon in een vrij land, dat 7 oktober 2023 geweldig was, en dat mag gewoon in een vrij land, maar blijkbaar zijn er toch grenzen. De Alkmaarse Bilal-moskee heeft namelijk per direct alle banden verbroken met imam Youssef Msibih. De reden? Hij is met de Franse imam Chlalgoum (deze knakker) meegeweest op een reisje naar Israël en heeft daar zelfs president Herzog ontmoet. De gezaghebbende website islamroep.nl meldde wat Misbih verkeerd heeft gedaan: "Beelden van de imam die in stilte naast Herzog staat zonder enige verwijzing naar het Palestijnse lijden, worden breed gedeeld met woedende commentaren. “Voor Herzog zingen, terwijl Palestijnen worden uitgehongerd en levend verbrand, is geen vredesboodschap. Het is verraad,” klinkt het online." Tja een beetje wederzijds respect tussen verschillende godsdiensten promoten, het moet niet gekker worden natuurlijk.