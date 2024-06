Bovenstaand aan het woord ziet u Drancy's gemeentelijke hoofdimam Hassen Chalghoumi (wiki). Een imam die zo onvijandig en aangenaam is dat hij als "jodenimam" overwegend gehaat wordt door islamitisch Frankrijk. Maar goed, over de drie 12- tot 14-jarige verkrachters van een 12-jarig joods meisje zei hij gisteren dus:

"Wat is het verschil met Hamas? Wat is het verschil met hun ideologie? Deze verkrachters en Hamas-terroristen delen dezelfde onderwijzing, dezelfde haat. Ouders en omgeving hebben deze jongeren ertoe aangezet verkrachters en moordenaars te worden, zoals in het geval van Mohammed Merah en anderen. Dezelfde ideologie, dezelfde manier van reageren, hetzelfde antisemitisme."

Mocht u het gemist hebben: de verdachten hebben "een brandende aansteker naast haar wang gehouden en dreigden haar "in brand te zetten". Ze dwongen haar vervolgens tot vaginale, anale en orale penetratie en dreigden haar te vermoorden als ze met de politie zou praten." Tijdens het voorval hebben ze het 12-jarige slachtoffer gefotografeerd, zijn deze beelden mogelijk online verspreid en is het slachtoffer gedwongen tot een toezegging van 200 euro, omdat ze anders haar familie iets aan zouden doen.

Het drietal zou hun betrokkenheid tijdens politieverhoor bekend hebben, en gezegd hebben dat ze uit wraak (voor 'Palestina, red.) handelden. Twee verdachten zijn nu aangeklaagd wegens "seksueel groepsgeweld, groepsverkrachting, doodsbedreiging, poging tot afpersing en antisemitisch geweld." De derde is in voorlopige vrijheid gesteld met een "aanvullende justitiële opvoedings/onderwijs-maatregel", dat zal hem leren.