Voor de Wekelijkse Ambtenaren Faal van de Week gaan we naar Alkmaar. U dacht dat de Ring A10 drukdrukdruk was, maar daar in Noord-Holland kunnen ze er ook wat van! Zo hebben ze in Alkmaar VIJFBAANS WEGEN, middenin het kaasstadje. En al die kaas- en tulpenboertjes crossen wat af, met hun witte dieselbusjes. Om al dat verkeerslawaai tegen te gaan hebben ze in Alkmaar bedacht geluidwerende schermen langs die bomvolle N-wegen te plempen. Geluidwerende schermen met zonnepanelen, want DUURZAAM en TRANSITIE enzo. Geinig en sympathiek bedacht, tot er natuurlijk een OMVORMER bij het geluidwerende scherm geplaatst moest worden. En wat er toen gebeurde kunt u beluisteren bij NH Nieuws. Scrollen & geluid AAN. BZZZZZZZZZZZZZZZZZ!