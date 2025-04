Schrijft in Den Agenda: volgende week woensdag krijgt u een morele 7,50 voor het erbij lappen van uw lawaaiige buurvrouw, lokale kerkklok, de boer met z'n mestwagen iedere 15 minuten, de ronkende airfryer van de benedenburen, motorrijders op dijkjes alsook windmolens, Nedersaksenlijnen, Schiphol, trams, schreeuwende klotegrutto's en megafoons tijdens Pallie-demo's in binnensteden.

Wist je dat het bijna nergens in Nederland écht stil is? Overal om ons heen is geluid: verkeer, vogels, spelende kinderen of een kerkklok die slaat. Zelfs in een stille polder kun je een vliegtuig horen overvliegen. Geluid bepaalt vaak hoe fijn (of juist vervelend) we een plek vinden. Maar hoe we die geluiden ervaren, is voor iedereen anders.

Mocht u denken: toch helemaal top dat we inspraak hebben in ONZE LEEFOMGEVING? IK DOE MEE! Maar zo werkt het natuurlijk niet mensen. Hier komt weer een Landelijke Habitat Richtlijn uit, met een Kritische Decibel Waarde, en uiteindelijk een volstrekt onwetenschappelijk MODEL, waar u helemaal niet voor gekozen hebt, maar dat aan u verkocht wordt met maar dit wilde u zelf.

Hoe klinkt Nederland?

Op woensdag 30 april 2025 kun je samen met duizenden anderen via de gratis Klankbord App(externe link) laten horen hoe jouw buurt klinkt en hoe je dat geluid ervaart. Is het geluid storend of juist prettig? Hoe meer mensen meedoen, hoe interessanter en significanter de resultaten worden.

"Een gratis Klankbord App" Trap. Er. Niet. In. Gratis bestaat niet.