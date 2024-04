Ja dit krijg je dus als je een letterlijke veroveringsideologie staatsvriendelijk probeert te maken: "onoverkomelijke verschillen van inzicht over de invulling". De hbo-opleiding zou in september van start gaan, maar het Contactorgaan Moslims en Overheid, Vrije Universiteit in Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en de hogeschool Ipabo komen er niet uit.

Demissionair minister Van Gennip (Sociale Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer:

"Helaas hebben de onderwijsinstellingen en het CMO mij laten weten dat zij de samenwerking tot de ontwikkeling van de imamopleiding hebben beëindigd. (...) over de randvoorwaarden daartoe bleek een onoverkomelijk verschil van inzicht te bestaan. De ideeën over de educatieve invulling en de juridische haalbaarheid van de voorgestelde samenwerkingsstructuur lagen te veel uit elkaar. (...) De afgelopen weken is er vanuit het ministerie SZW sterke inzet gepleegd om de verschillen in inzicht tussen de betrokken partijen te verkleinen en te overbruggen. Dit heeft helaas niet geleid tot het gewenste resultaat."

De minister gaat niet in op de aard van de onoverkomelijke verschillen van inzicht over de invulling, maar het laat zich eigenlijk raden. En mocht deze opleiding ooit toch een doorstart krijgen dan zijn we erg benieuwd naar hoe de docenten omgaan met bijvoorbeeld deze 26 koranverzen uit het onveranderlijke en letterlijke woord van god.