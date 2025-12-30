achtergrond

Ex-gegijzelde Romi Gonen (25) vertelt over de gruwelijke verkrachtingen die ze onderging in Gaza, dacht dat ze voor altijd seksslaaf zou blijven

Wat zouden jullie eigenlijk doen als dit iemand die je kent overkwam

Hadden wij even gemist omdat we onszelf tot moddervette blubberwezens aan het omvolken waren ivm kerstmis maar wie dus ongeveer het tegenovergestelde daarvan meemaakten waren lange tijd de door Hamas gegijzelden Israëli's. Die werden overigens niet alleen vakkundig uitgehongerd, maar ook op gruwelijke wijze seksueel misbruikt, vertelde de inmiddels vrijgelaten maar natuurlijk voor altijd beschadigde Romi Gonen aan Channel 12. Dapper dat ze verhaal op deze manier doet, sta even stil bij de onmenselijkheid en volstrekte uitzichtloosheid die over haar uit is gestort. Roept in zekere kringen ongetwijfeld de vraag op of vurige verkrachting niet eigenlijk ook een vorm van gelegitimeerd verzet is (spoiler: dat is het niet, stelletje ontzettende debielen) (overigens is er ook helemaal niets dat dit vergoelijkt).

Tags: hamas, seksueel geweld, gaza
@Schots, scheef | 29-12-25 | 21:00 | 164 reacties

