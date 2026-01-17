Sigrid Kaag lid van ondersteunende Gazaraad
Dus Donald Trump is... haar BAAS?
HOERA en wel gefeliciteerd, onze voormalige minister van Palestijnse Zaken Sigrid Kaag, hierboven op de foto onderdanig aan de financier van Hamas, neemt zitting in een Gaza Executive Board. Dat maakt het Witte Huis kenbaar. "The Board will help support effective governance and the delivery of best-in-class services that advance peace, stability, and prosperity for the people of Gaza." Dat is dus niet de door Donald Trump voorgezeten hoofdraad. Andere namen in de ondersteunende Kaagraad zijn onder anderen Steve Witkoff, Jared Kushner, de Turkse buitenlandminister Hakan Fidan en Tony Blair. Kaag was in het verleden VN-gezant voor het vredesproces in het Midden-Oosten, coördinator voor hulp en wederopbouw van Gaza én parttime tafeldanseres. Premier van Nederland was ze nooit.
Raadsleden
- Steve Witkoff
- Jared Kushner
- Minister Hakan Fidan
- Ali Al-Thawadi
- General Hassan Rashad
- Sir Tony Blair
- Marc Rowan
- Minister Reem Al-Hashimy
- Nickolay Mladenov
- Yakir Gabay
- Sigrid Kaag
Reaguursels
