Gaza wordt VOETBALHOOFDSTAD van de wereld
Dankjewel FIFA
Voetbal is oorlog, maar nog veel meer dan dat is voetbal vrede. Vandaag kwam in Washington D.C. voor het eerst Trumps
kontkruiperscomité BOARD OF PEACE bijeen om te praten over de wederopbouw van Gaza en naast de vertegenwoordigers van de deelnemende landen schoof daar ook Trump-vriend Gianni Infantino van de FIFA (bekend van de FIFA Vredesprijs) aan. Die kwam meteen met het meest in het oog springende nieuws van de dag, namelijk dat de wereldvoetbalbond 75 MILJOEN DOLLAR in het Gazaanse voetbal gaat steken. Een gamechanger. De paradijselijke metropool Trump-Gaza zal beschikken over talloze veldjes, voetbalacademies en stadions. Ooit leerde Pelé het spelletje in de favela's van Rio en zo zullen de wereldsterren van 2050 dat doen in Khan Younis. De Gazaanse familieclans zullen op zaterdagochtend hun geschillen uitvechten op het amateurveld, om daarna gebroederlijk de derde helft te spelen in de kantine. Spelers die doorbreken in onze Eredivisie gaan niet meer naar Spanje of Engeland maar kiezen voor een lucratief sportief avontuur bij Gaza City FC, de enige club waar de spelerstunnel onder een kinderziekenhuis loopt.
Ook niet onbelangrijk:
🚨SHOCKING:— Based Hungary 🇭🇺 (@HungaryBased) February 19, 2026
Milei and Orbán Share a Moment at the 'Board of Peace' Conference.
Hungary-Argentina Friendship Begins! 🇭🇺🇦🇷 pic.twitter.com/WkCtdgFY6Z
FIFA President Gianni Infantino was seen wearing a red “USA” hat during the Board of Peace meeting pic.twitter.com/872Yqb4hDH— Visegrád 24 (@visegrad24) February 19, 2026
“Board of Peace” meets. pic.twitter.com/oab2fSyVze— Clash Report (@clashreport) February 19, 2026
Trump:— Clash Report (@clashreport) February 19, 2026
I’m excited to announce that Norway has agreed to host an event bringing together the Board of Peace.
Oh, I thought when I saw this note — “I’m excited to announce that Norway” — I thought they were going to say that they’re giving me the Nobel Prize.
Oh, this is less… pic.twitter.com/Ue0FOyTlGC
