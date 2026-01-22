AANSCHOUW NEW GAZA. Het masterplan van Trump & Kushner
New York aan de Middellandse Zee, 100% werkgelegenheid, kansen voor iedereen
U kent 'm wel van het dubbeltje en het kwartje en een wijs man zei ooit: "Van een pakje melk maak je nog geen flesje bier". Zoals je van een kontgat ook niet per se een navel kan maken, maar Jared Kushner gaat het klaarblijkelijk proberen. Behold: het masterplan terroristenbroeinest. Trump loog dus niet toen hij aankondigde Gaza te willen veranderen in een Riviera aan de Middellandse Zee, 'ook voor Palestijnen'. Reacties op het plan las u eerder al hier en u weet daardoor al welke lijn de Internationale Grootmacht Nederland (bekend van Rutte) volgt: de lijn 'Gaza is van de Palestijnen'. Nu is Trump natuurlijk knettergek, maar als hij één ding wel kan is het luxe hotels + golfbanen uit de grond stampen. En als Kushner er ook nog eens voor zorgt dat die '75+ Medical Facilities' heuse ziekenhuizen zijn i.p.v. omgebouwde wapenpakhuizen die ongeregeldheden beantwoorden met mitrailleurvuur, dan is dat helemaal mooi meegenomen. En ach, karbonades groeiden er toch al niet aan de boom, dus erger kan het niet worden.
