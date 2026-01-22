Trump in nopjes met naderende Groenland-deal, trots op NAVO, onder de indruk van 'sterke leider' Mark Rutte
Slecht nieuws gisteren voor iedereen die zich had verheugd op de Derde Wereldoorlog: die komt er volgens Trump niet, en in plaats daarvan ligt er plotseling wel een 'concept van een akkoord' over Groenland op tafel, waardoor Amerika de aangekondigde importtarieven gisteravond introk. Wat die deal precies behelst is vooralsnog onduidelijk, al zouden onder aanvoering van Mark Rutte Canada, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland en IJsland hebben gezworen dat China en Rusland nooit voet aan de grond zullen krijgen op Groenland. Diezelfde Mark Rutte werd tegenover CNBC door Trump geprezen als "strong leader". De Groenland-deal zou "voor altijd" zijn, de veiligheid van Amerika aanzienlijk verbeteren en overeenkomen met wat Donnie al in zijn hoofd had - een niet per se te staven bewering. Hoe dan ook zou het ook gaan om grondstoffen, en de tijdens 's mans speech eerder besproken 'Golden dome'. Dit alles tot verbazing van Brussel, schrijft Politico - "Diplomats, officials across institutions — no one saw this coming. When I asked my trusted pool of insiders for reactions, I received an insane number of taco emojis." Afijn, het betekent dat het gesprek vandaag in Davos niet gaat over Europese manieren om Trump te bevechten, maar over hoe NAVO-landen elkaar kunnen helpen.
Rutte on Trump's Greenland deal:— Clash Report (@clashreport) January 22, 2026
We will ensure that the Chinese and Russians will not gain access to Greenland's economy. pic.twitter.com/iS9BcgsA7Q
