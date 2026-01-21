Kijk aan. Je moet Trump niet letterlijk nemen, maar wel serieus, maar ook weer niet al te serieus, want de goede man is knettergek en bedenkt zich bovendien doorgaans halverwege. Zo ook nu, na een bespreking met Mark Rutte in Davos. Die extra importtarieven op onder andere Nederland komen er: niet, laat hij op Truth Social weten. In plaats daarvan komt er een oplossing die goed is voor iedereen, Europa, de NAVO, Trump, Gidi Markuszower, Ferry Doedens, de appelmoesredactie van het AD. Deze situatie kent werkelijk alleen maar winnaars. Een gouden tijdperk, zo u wil. Dat hele gedoe rondom IJsland Groenland wordt ook snel opgelost. Hartstikke mooi!