Trump trekt extra importtarieven op Europese landen in na gesprek met Rutte, 'deal Groenland in de maak'
Daddy moet soms streng zijn, en soms ook gewoon een poosje maniakaal kakelen
Kijk aan. Je moet Trump niet letterlijk nemen, maar wel serieus, maar ook weer niet al te serieus, want de goede man is knettergek en bedenkt zich bovendien doorgaans halverwege. Zo ook nu, na een bespreking met Mark Rutte in Davos. Die extra importtarieven op onder andere Nederland komen er: niet, laat hij op Truth Social weten. In plaats daarvan komt er een oplossing die goed is voor iedereen, Europa, de NAVO, Trump, Gidi Markuszower, Ferry Doedens, de appelmoesredactie van het AD. Deze situatie kent werkelijk alleen maar winnaars. Een gouden tijdperk, zo u wil. Dat hele gedoe rondom
IJsland Groenland wordt ook snel opgelost. Hartstikke mooi!
Reaguursels
