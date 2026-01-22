Messcherp

Een ontzettend goede toespraak vanmiddag natuurlijk, over onder andere Somalische piraten, zonnebrillen, het restaurantaanbod in Washington DC, Joe Biden en de Derde Wereldoorlog (komt er niet!). Althans, dat leek ons, maar nu openden we net BlueSky en ontdekten dat in weerwil van wat wij altijd dachten Trump a) misschien helemaal niet zo'n betrouwbare, relaxte kerel is en b) nogal eens de neiging heeft incoherent te formuleren. Afijn, gelukkig biedt datzelfde BlueSky meteen troost in de vorm van scherpe satire en flink verzet. Zeven hoogtepunten:

1 Sharp as a tack

For this instance, Claudia de Breij, a Dutch comedian, writer, singer and radio host, reverted to the English language. The resistance, ofcourse, must be international; otherwise, it will prove to be futile. On behalf of the international community, GeenStijl would like to thank Claudia for her unmatched wit and incredible bravery.

2 Stenig iedereen die bij Goedemorgen Nederland vergoelijkend praat over het Trump-regime

Vroeg of laat komt het moment waarop collaborateurs worden kaalgeschoren. Voorkom dit lot en spreek bij WNL-programma's niet vergoelijkend over het Trump-regime. Wilt u zeker zijn van uw zaak? Schuif dan überhaupt niet aan bij WNL-programma's en vermijd mensen die dit wel doen. Uitstekende naam trouwens, Sybrand Frietema.

3 Early adapter Mathijs Bouman

Wie niet zo snel zou aanschuiven bij een WNL-programma waar vergoelijkend over het Trump-regime wordt gesproken, is Mathijs Bouman. Toen niet, nu niet, nooit niet. En, in tegenstelling tot veel mensen die niet langer willen aanschuiven bij WNL-programma's waar vergoelijkend over het Trump-regime wordt gesproken na het zien van 's mans toespraak in Davos, was dit voor Bouman enkele uren eerder ook al geen optie. Iemand moet voor de troepen uitlopen, hoe ingewikkeld dat soms ook is.

4 Meltdown verwarde Trump in Davos tijdens speech vol bizar en racistisch gebrabbel

Een belangrijk onderdeel van het verzet is natuurlijk mediakritiek. Helaas zijn wij er niet in geslaagd om dhr Boomsma volledig tegemoet te komen, maar we hebben zijn suggestie integraal overgenomen als tussenkop, een belangrijke eerste stap.

5 Niet normaal maken wat niet normaal is

Wat ons vanaf het begin af aan heeft verbaasd: iedereen doet maar alsof Trump normaal is. Nergens lees je eens dat hij niet alleen een atypische leider is, maar door zijn manier van politiek bedrijven ook een gevaar voor andere manieren van politiek bedrijven. Nergens, behalve op BlueSky natuurlijk.

6 Opmerkzaamheid

Ha! Een geweldig gotcha-moment. Trump neemt niet eens meer de moeite om overeenkomsten met nazi-Duitsland te weerspreken, hij maakt die vergelijking nu ook zelf. Zorgwekkende ontwikkeling.

7 Flint heeft: volkomen gelijk