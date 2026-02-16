achtergrond

Robert Duvall in het StamCafé

rip

Een tikkeltje melancholisch café, want met het overlijden van Robert Duvall is opnieuw een stukje Hollywood doodgegaan. De man van napalmgeur in de ochtend, de advocaat van de familie Corleone, stierf gisteren op 95-jarige leeftijd. Duvall kreeg ooit via het toneelcircuit een rolletje aangeboden in To Kill A Mockingbird (1962) en speelde daarna in meer films dan we hier kunnen opnoemen (kijk zelf maar). Hij speelde het liefst totale gekken en dat kwam het beste naar voren in Apocalypse Now (1979), misschien wel de allergoeiste film ooit gemaakt. En dat terwijl Duvall tijdens zijn dienstjaren in de Korea-oorlog nooit een gevecht van dichtbij zag, hij was gestationeerd op legerbasis Camp Gordon in Georgia, waar hij naar eigen zeggen nooit handig was met het wapen maar ondertussen wel de eerste kneepjes van het acteursvak leerde. Trouwens maakten Robert Duvall en Marlon Brando er tijdens het filmen van The Godfather een sport van elkaar (en de rest van de cast) zo vaak mogelijk te moonen. Ach ja, mooi was die tijd. Opnieuw een held van toen naar de eeuwige napalmjungle jachtvelden.

Tags: stamcafé, robert duvall, rip
@Zorro | 16-02-26 | 22:00 | 83 reacties

Reaguursels

