Jan Lenferink, talkshowpresentator die daadwerkelijk wat kon (voornamelijk goed presenteren), is dood. De Beaus, Humbertoos en zelfs de De Witjes mogen met hun zure koppen niet in zijn altijd vrolijke schaduw staan. Jan Lenferink heeft nooit Christianne van der Wal uitgenodigd, en daarmee is alles in principe gezegd. De sfeer van de late avond, het gevoel er LIVE bij te zijn, die eh urgentie, weet niemand tegenwoordig nog te creëren. 80's cult was zijn programma RUR dat na verloop van tijd steeds populairder werd en uitgroeide tot een begrip. Zijn latere programma's liepen wat minder maar met al die RUR-uitzendingen had hij al genoeg legendarische Lenferink-tv gemaakt. Een aardschok van 36 op de schaal van Richter is zijn dood op 80-jarige leeftijd niet, maar jammer en een ietsiepietse te vroeg toch eigenlijk wel. Daarom, Rechtstreeks uit RUR, nog wat leuk beeldspul uit de oude retrodoos wegens rip Jan Lenferink: een top 5 van toen tv nog iets was om gezellig naar te kijken.