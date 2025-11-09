Bij 7 oktober aanwezige Hamas-fanboy duikt op bij sit-ins met Asha ten Broekhoesters
Maar heeft-ie al een Miele
Lollig stuk in De T. over Mohaned al-Khatib, een of andere klapgazaan die op de
verkeerde tijd op de verkeerde plek was juiste tijd op de juiste plek was: op 7 oktober 2023 in de Gazastrook, om het executeren, ontvoeren, verkrachten en afslachten van onschuldige mensen te filmen, toe te juichen en te bejubelen. Hi hi ha ha wat vond Mohaned het fantastisch, en hi hi ha ha wat stond hij leuk op de foto met Haniyeh, en hi hi ha ha wat zijn de Joden stom. Nu mag iedereen dingen vinden van 7 oktober alsook op de foto gaan met Jan en allahman, maar deze lullo hangt tegenwoordig dus rond in Nederland en België, om zich met weeïg geleuter als 'how beautiful it is to be human' aan te sluiten bij de broekhoestbrigades op de stations. Nou Mohaned, als je toch op een station bent, lekker terugtreinen naar Gaza jongen. Het is er gezellig. Humans enzo. Doei he!
