Vannacht wel gelukt: twee doodskisten met de overblijfselen van gijzelaars Inbar Haiman (27, student visuele communicatie, op 7 oktober al vermoord op het Nova-festival) en Muhammad el-Atrash, (39 vader van dertien, die eveneens op 7 oktober al werd vermoord, terwijl hij streed tegen Hamas-terroristen in het gebied van Nahal Oz) zijn door Hamas overgedragen aan het Rode Kruis en inmiddels weer in Israël. Overigens moest Israël dit zelf ontdekken - Hamas nam niet de moeite of had niet de middelen om uit te vogelen wiens overblijfselen ze al die tijd rond hadden slingeren. Hoe luguber en onzorgvuldig hierbij te werk wordt gegaan, bleek een dag eerder al, toen vier lichamen van gestorven gijzelaars werden teruggegeven, maar een van de vier een Palestijn bleek. Het roept de vraag op of de terreurbeweging - momenteel vooral druk met het stante pede executeren van Gazanen - wel in staat is om zijn afspraken na te komen. Op het moment van schrijven ontbreken er nog 19 lichamen van gijzelaars. De Israëlische minister van Defensie Israel Katz waarschuwde gisteren nogmaals: "If Hamas refuses to implement the agreement, Israel, in coordination with the US, will return to fighting and act to achieve the complete defeat of Hamas, change the reality in Gaza, and attain all the objectives of the war." Een hooggeplaatste Israëlische pief tegen Axios: "We don’t see Hamas making maximum effort regarding the bodies. We know they can do more and we don’t think anybody should give them any discounts." Hamas zelf zegt dat het alle lichamen die het heeft kunnen vinden inmiddels heeft teruggebracht en alles doet wat ze kunnen. "What remains of the bodies of hostages [that were not returned] — requires great effort and special equipment to search for, and we are making great efforts to resolve this issue."