Jodenhaatdemo bij Concertgebouw, verheerlijking van 7 oktober: 'The day indigenous people rose up'
Een paar uur na Sydney
Ze staan al bij de ingang van het Concertgebouw. Het middagconcert, gericht op families met kinderen, en zonder Abrahamson, begint straks. pic.twitter.com/AgLN4Cu5ZN— Michael Vis (@MichaelVis_) December 14, 2025
Enkele uren na de aanslag op de Joodse gemeenschap in Sydney (12 doden) stonden de Vlindertjes, Adriaantjes en een dozijn andere dwaallichtjes weer gezellig met hun antisemitische klotebordjes te wapperen bij het Concertgebouw, waar de Joden zijn geofferd ten faveure van de woeste palliehorde, en de bobo's met wat contactspray in de krakende kieren een aartslaf compromis hebben gesmeed. Zó bang zijn ze voor een fanatiek clubje krakers, natuurwijnidealisten, werklozen, Douwe Bobbers, Jodenhaters, islamitische fanatici, Hamasmeiden en hopelozen, die zich gesteund met bemoedigende tekstjes in de media en een optocht met een zooi halvegare roodlinealen volslagen onaantastbaar wanen. Nu is het verkrachten van een familievoorstelling al vrij sad, dat doen met 7 oktober-verheerlijking is ronduit kwaadaardig. Om 12.45 uur stonden er al wat losers te kwetteren, vanavond is het weer bal. Het is het kwaad. Ongewassen kwaad, met een grijs mutsje en een neusring.
Laat de ✡️ Joodse gemeenschap in rust en vrede het 🕎 Chanoekafeest vieren! 🙏🏻 Licht boven de duisternis! ☀️#Chanoeka #Concertgebouw 👇🏻 https://t.co/rZPHvh3CfN pic.twitter.com/MRwbi5LftB— David🎗️ !ישראל חי 🤟 (@Deuteronomium64) December 14, 2025
Is dit die columnist van de Volkskrant?
De lange man met een zwarte jas en witte schoenen probeerde mij zojuist te trappen en riep daarbij: “opkankeren, kankerkind”. De politie, die naast mij stond, heeft hem niet aangesproken. Dit gedrag lijkt vandaag te worden getolereerd in Amsterdam. (1/2) pic.twitter.com/yuKXhUWHV1— Tom Olthof (@olthof_tom) December 14, 2025
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
De enge vrouwtjes en de gluiperige mennekes van Het Parool (fout na de oorlog)
Soep van de Week in Het StamCafé
Hoera, Chanoekaconcert in Concertgebouw ontcanceld
Voor Joden toch niet verboden
Hamas-cheerleader Annet “kopgeld” de Graaf mag leeglopen in het Algemeen Dagblad
Soep van de Week in Het StamCafé
Radboud-docent Harry Pettit viert 7 oktober
Nou, eh, gefeliciteerd dan maar?