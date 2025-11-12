Hoera, Chanoekaconcert in Concertgebouw ontcanceld
Voor Joden toch niet verboden
Amsterdamse cultuurhuizen kun je natuurlijk niet zomaar binnenvallen, maar daar krijg je soms wel zin in als je ziet hoe selectief er wordt omgegaan met welke geluiden er wél en geen probleem zijn. Lang leek het erop dat de jaarlijkse chanoekaviering in het Concertgebouw te Amsterdam niet door mocht gaan, omdat het Concertgebouw erop stond dat cantor Shai Abramson daar niet zou optreden. Hij is namelijk ook de vaste voorzanger van de IDF, en daarmee dus MEDEPLICHTIG aan alles wat er in Gaza gebeurt. De organisator hield de poot stijf en het Concertgebouw zette daarop een streep door het Joodse feestje. TOT NU. Na grondig overleg tussen het cultuurhuis en het Centraal Joods Overleg is er een COMPROMIS gevonden: in de middag vindt een chanoekaviering 'voor iedereen' plaats zónder Abramson, 's avonds twee concerten 'voor genodigden' waar de oMsTrEdEn voorzanger wel mag voorzingen. Da's mazzel!
Mooi nieuws. Cantor #ShaiAbramson zingt toch in #Concertgebouw. Het gaat om twee besloten concerten in de avond. Er is een compromis bereikt “in belang vd cohesie in Amsterdam”. Demonstreren tegen discriminatie werkt. Dank aan iedereen voor zijn solidariteit. De demonstraties… pic.twitter.com/vpvzcYfyVo— Ronny Naftaniel (@RonnyNaftaniel) November 12, 2025
