achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Hoera, Chanoekaconcert in Concertgebouw ontcanceld

Voor Joden toch niet verboden

Amsterdamse cultuurhuizen kun je natuurlijk niet zomaar binnenvallen, maar daar krijg je soms wel zin in als je ziet hoe selectief er wordt omgegaan met welke geluiden er wél en geen probleem zijn. Lang leek het erop dat de jaarlijkse chanoekaviering in het Concertgebouw te Amsterdam niet door mocht gaan, omdat het Concertgebouw erop stond dat cantor Shai Abramson daar niet zou optreden. Hij is namelijk ook de vaste voorzanger van de IDF, en daarmee dus MEDEPLICHTIG aan alles wat er in Gaza gebeurt. De organisator hield de poot stijf en het Concertgebouw zette daarop een streep door het Joodse feestje. TOT NU. Na grondig overleg tussen het cultuurhuis en het Centraal Joods Overleg is er een COMPROMIS gevonden: in de middag vindt een chanoekaviering 'voor iedereen' plaats zónder Abramson, 's avonds twee concerten 'voor genodigden' waar de oMsTrEdEn voorzanger wel mag voorzingen. Da's mazzel!

Tags: chanoeka, concertgebouw, joden
@Zorro | 12-11-25 | 11:00 | 229 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Voor Joden verboden: Radboudumc weigert zaal voor lezing Israëlische IC-baas

IC-arts mag niet over hulpoperatie 7 oktober komen praten want ze bukken in Nijmegen liever voor de Dartbordhooligans

@Mosterd | 28-08-25 | 09:30 | 510 reacties

VIDEO. Optreden pianist in Concertgebouw ruw verstoord door nieuw soort activiste

WAT WILLEN WE? DUIDELIJKHEID OVER WAT ER GESPEELD WORDT!
WANNEER WILLEN WE DAT? NU!

@Ronaldo | 08-04-25 | 10:30 | 177 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.