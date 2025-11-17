Mensen in hun laatste levensfase die in Joods Hospice Immanuel verblijven wordt het leven nog even een stukje ongezelliger gemaakt: de Joodse instelling sluit noodgedwongen de deuren tijdens een verbouwing die wel een halfjaar kan duren. Waarom dan niet tijdelijk naar een andere locatie? Nou, dat is geprobeerd. Er werd zelfs een locatie gevonden aan de Ottho Heldringstraat, maar de Ottho Heldringstraat ligt in: Amsterdam Nieuw-West. Het NIW weet wat de directrice de bewoners daarover meldt: "Toch hebben we, na veel vragen en zorgen van jullie en mede op advies van de wijkagent, moeten besluiten daar niet naartoe te gaan, omdat de veiligheid van bewoners, naasten en medewerkers niet gegarandeerd kan worden, aangezien wij een Joodse organisatie zijn. Dat raakt ons diep.”

U leest het goed. Bewoners, hun naasten en medewerkers van de instelling zijn mogelijk niet veilig in Amsterdam Nieuw-West omdat de instelling nu eenmaal Joods is. Ja en nu is het natuurlijk niet bekend hoeveel bewoners, naasten of medewerkers banden hebben met de IDF, maar misschien is het een idee dat Het Concertgebouw, waar Joden altijd welkom zijn, een zaaltje ter beschikking stelt om de hulpbehoevenden tijdelijk op te vangen. Het is maar een idee! Kan het Joodse leven toch nog ergens floreren (hoewel, floreren).