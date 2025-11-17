Joods hospice sluit tijdelijk de deuren, veiligheid op locatie in Amsterdam Nieuw-West kan niet worden gegarandeerd
We schrijven 2025
Mensen in hun laatste levensfase die in Joods Hospice Immanuel verblijven wordt het leven nog even een stukje ongezelliger gemaakt: de Joodse instelling sluit noodgedwongen de deuren tijdens een verbouwing die wel een halfjaar kan duren. Waarom dan niet tijdelijk naar een andere locatie? Nou, dat is geprobeerd. Er werd zelfs een locatie gevonden aan de Ottho Heldringstraat, maar de Ottho Heldringstraat ligt in: Amsterdam Nieuw-West. Het NIW weet wat de directrice de bewoners daarover meldt: "Toch hebben we, na veel vragen en zorgen van jullie en mede op advies van de wijkagent, moeten besluiten daar niet naartoe te gaan, omdat de veiligheid van bewoners, naasten en medewerkers niet gegarandeerd kan worden, aangezien wij een Joodse organisatie zijn. Dat raakt ons diep.”
U leest het goed. Bewoners, hun naasten en medewerkers van de instelling zijn mogelijk niet veilig in Amsterdam Nieuw-West omdat de instelling nu eenmaal Joods is. Ja en nu is het natuurlijk niet bekend hoeveel bewoners, naasten of medewerkers banden hebben met de IDF, maar misschien is het een idee dat Het Concertgebouw, waar Joden altijd welkom zijn, een zaaltje ter beschikking stelt om de hulpbehoevenden tijdelijk op te vangen. Het is maar een idee! Kan het Joodse leven toch nog ergens floreren (hoewel, floreren).
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Hoera, Chanoekaconcert in Concertgebouw ontcanceld
Voor Joden toch niet verboden
Voor Joden verboden: Radboudumc weigert zaal voor lezing Israëlische IC-baas
IC-arts mag niet over hulpoperatie 7 oktober komen praten want ze bukken in Nijmegen liever voor de Dartbordhooligans
15-jarige verdachte van mishandeling Israëli's in Center Parcs weer vrij
'Geen sprake van antisemitisme' volgens advocaat
Twee jaar cel voor Geert Dales wegens doxing?
Het OM kan kennelijk het internet niet meer op
Moet dat nou? Joodse studenten en medewerkers UvA en VU klagen in Het Parool over onveiligheid
Jongens moet dat nou allemaal zo alarmerend?