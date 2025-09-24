Zakt onze broek van af. 24-jarige man met een verstandelijke beperking maakt avondwandeling door stadspark nabij de Pieter Calandlaan in Nieuw-West, op zich al een tamelijk treurig gegeven maar het wordt allemaal nog veel triester. Om elf uur 's avonds - we schrijven afgelopen maandag - houden twee jongens van "circa 16-17 jaar oud" hem staande en bedreigen hem met messen. Man staat braaf zijn ID, telefoon en pincode af, waarna ze hem dwingen het limiet van zijn bankrekening te verhogen en hem flink mishandelen. "Vervolgens dwingen ze het slachtoffer om tussen stenen bij het skatepark te blijven liggen, waar ze hem vasthouden tot het licht wordt," aldus de politie. Tussendoor keuvelen de daders gezellig met elkaar in het Arabisch. Pliesie roept getuigen op zich te melden; misschien geen slecht idee als dit even gewetenloze als sadistische duo enige tijd achter tralies verdwijnt.