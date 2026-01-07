achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Thierry Baudet verlaat (tijdelijk) de Tweede Kamer

Oh huh was hij ook Kamerlid?

Schokkend Haags nieuws waar we van opkijken. Thierry Baudet verlaat tijdelijk de Tweede Kamer omdat hij zich volledig op de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen wil richten. Je kunt natuurlijk niet én al die bijdrages aan debatten over [opzoeken] leveren, je inzetten voor [tja] en ondertussen ook nog een partij leiden. Mooi dat aan deze dubbelrol, die tot nu toe nooit een probleem was en nu juist wel en dat is niet raar maar alleen maar logisch, een einde komt. Hopelijk blijft Thierry de talkshows en de kooktips er nog wel gewoon bij doen.

Terugkijken: Wierd vs. Lidewij

Tags: thierry baudet, lidewij de vos, FvD
@Ronaldo | 07-01-26 | 12:00 | 124 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.