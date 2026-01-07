Forum voor Democratie is gegroeid naar >70k leden — met enorme afstand de grootste politieke familie van Nederland! Op 18 maart zijn we verkiesbaar in >100 gemeenten. Om dit alles in goede banen te leiden en de groei gecontroleerd te ondersteunen zal ik tijdelijk de Tweede Kamer…

Schokkend Haags nieuws waar we van opkijken. Thierry Baudet verlaat tijdelijk de Tweede Kamer omdat hij zich volledig op de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen wil richten. Je kunt natuurlijk niet én al die bijdrages aan debatten over [opzoeken] leveren, je inzetten voor [tja] en ondertussen ook nog een partij leiden. Mooi dat aan deze dubbelrol, die tot nu toe nooit een probleem was en nu juist wel en dat is niet raar maar alleen maar logisch, een einde komt. Hopelijk blijft Thierry de talkshows en de kooktips er nog wel gewoon bij doen.