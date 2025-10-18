Het Lidewij Effect! FvD stijgt in de PEILINGS
Vergeet Die Uil, hier is De Vos
Officiële Maurice de Hond Peilings gisteravond laat bij de monkelende kroegbaas Sven Kockelmann (WNL). Wilders en Timmermans vechten elkaar de tent uit, en CDA, D66 gaan er met de buit vandoor. Het Eerdmans Effect heeft z'n langste tijd gehad, en VERDOMD ALS HET NIET WAAR IS - de lieftallige Lidewij de Vos van Forum voor Democratie doet waarvoor ze is aangenomen. Gewoon PLUS 1, en dat in een roerige mediaweek waarin Lidewij vooral slachtoffer werd van FEMICIDE door de Main Stream Media NPO. Knap. Chapeau. Saluut. Repsect. Oh, en trouwens; De Vos vloog naar Portugal voor een prettig gesprek met De Vlieger - deze zin klopt - EN MAG DAT SENSATION WHITE GESPREK AUB ASAP ONLINE? Okthxbai.
Dankjewel @DeVliegerErik voor de gastvrije ontvangst vandaag en voor het openhartige gesprek over de visie van FVD, over ondernemerschap en onze gedeelde liefde voor Nederland.— Lidewij de Vos (@lidewij_devos) October 17, 2025
Het resultaat komt binnenkort online! pic.twitter.com/5rLyd2LbEI
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
LOL. VOLT zegt Radio 1 debat af wegens FvD
Uitstekende strategie van de Dasmeister
Meest overbodige Statenlid van Nederland boos op BBB wegens mogelijk vegetarische lunch
Deze man krijgt ook gewoon iedere maand ons belastinggeld
Groningen! Thierry Baudet komt naar u toe
met z'n vredeskaravaan