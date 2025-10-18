Officiële Maurice de Hond Peilings gisteravond laat bij de monkelende kroegbaas Sven Kockelmann (WNL). Wilders en Timmermans vechten elkaar de tent uit, en CDA, D66 gaan er met de buit vandoor. Het Eerdmans Effect heeft z'n langste tijd gehad, en VERDOMD ALS HET NIET WAAR IS - de lieftallige Lidewij de Vos van Forum voor Democratie doet waarvoor ze is aangenomen. Gewoon PLUS 1, en dat in een roerige mediaweek waarin Lidewij vooral slachtoffer werd van FEMICIDE door de Main Stream Media NPO. Knap. Chapeau. Saluut. Repsect. Oh, en trouwens; De Vos vloog naar Portugal voor een prettig gesprek met De Vlieger - deze zin klopt - EN MAG DAT SENSATION WHITE GESPREK AUB ASAP ONLINE? Okthxbai.