achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Het Lidewij Effect! FvD stijgt in de PEILINGS

Vergeet Die Uil, hier is De Vos

Officiële Maurice de Hond Peilings gisteravond laat bij de monkelende kroegbaas Sven Kockelmann (WNL). Wilders en Timmermans vechten elkaar de tent uit, en CDA, D66 gaan er met de buit vandoor. Het Eerdmans Effect heeft z'n langste tijd gehad, en VERDOMD ALS HET NIET WAAR IS - de lieftallige Lidewij de Vos van Forum voor Democratie doet waarvoor ze is aangenomen. Gewoon PLUS 1, en dat in een roerige mediaweek waarin Lidewij vooral slachtoffer werd van FEMICIDE door de Main Stream Media NPO. Knap. Chapeau. Saluut. Repsect. Oh, en trouwens; De Vos vloog naar Portugal voor een prettig gesprek met De Vlieger - deze zin klopt - EN MAG DAT SENSATION WHITE GESPREK AUB ASAP ONLINE? Okthxbai.

Tags: fvd, lidewij de vos, de vlieger
@Pritt Stift | 18-10-25 | 08:34 | 389 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.