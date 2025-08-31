Het gaat helemaal goed komen met Forum voor Democratie nu het clubje een andere politiek leider heeft dan Thierry Baudet. Dat zegt Thierry Baudet in een AD-interview over het terugtreden van Thierry Baudet. Thierry Baudet was naar eigen zeggen een obstakel geworden en dat is natuurlijk ook de reden dat dit zo'n goed besluit is van Thierry Baudet. Die Lidewij de Vos is het helemaal, tenminste als we Thierry Baudet moeten geloven. Ze is een echte bèta, dat zegt Thierry Baudet dan hè. Het is géén publiciteitsstunt! Thierry Baudet wil gewoon niet dat zijn ego de toekomst van de partij in de weg staat, aldus Thierry Baudet. Lidewij de Vos komt natuurlijk ook even aan het woord, over in hoeverre haar karakter verschilt van dat van Thierry Baudet. Wat blijkt; ze is jonger dan Thierry Baudet! Gaat goed komen dus, ook zonder Thierry Baudet als lijsttrekker. Mocht het toch tegenvallen, staat op plek 2 gelukkig nog altijd Thierry Baudet!