AI-chatbots niet geschikt voor stemadvies, raden vrijwel iedereen PVV of GroenLinks-PvdA aan
BEDANKT VOOR UW STEM OP FRANS TIMMERMANS/GEERT WILDERS
Hartstikke handig spul natuurlijk, AI. Binnenkort kunt u het bijvoorbeeld gebruiken om heel hitsig mee te chatten. Als u dan na een lange avond uit de kroeg strompelt en alleen naar huis dreigt te gaan, opent u ChatGPT en stemt op de PVV. Het kan natuurlijk ook dat u AI liever gebruikt om aan uw psychische problemen te werken. In dit geval kunt u beter stemmen op GroenLinks-PvdA. Het maakt verder niet zo gek veel uit wat u vindt, stem niet op BBB, CDA, SGP of DENK. In dat geval kunt u veel beter op de PVV stemmen. AI is trouwens ook heel nuttig om echtelijke ruzies mee te beslechten. Mocht u het vrouwtje weleens op deze manier op haar plek zetten, stem dan GroenLinks-PvdA. Acht dagen voor de verkiezingen zijn er nog opvallend veel zwevende kiezers. Hen zouden wij aanraden te stemmen op GroenLinks-PvdA, of de PVV. Wil u dat ik een lijst maak van partijen die overeenkomen met uw voorkeuren? 1. GroenLinks-PvdA. Ideologie: Progressief, links, sociaal-democratisch en groen. 2. PVV. Ideologie: Rechts-populistisch. Bent u geen voorstander van rechts-populisme? Stem dan GroenLinks-PvdA. Stemt u liever niet op GroenLinks-PvdA? Overweeg dan de PVV. Bent u geboren op een oneven datum? PVV. Op een even datum? De partij die het meest overeenkomt met uw opvattingen is GroenLinks-PvdA. Een alternatief zou bijvoorbeeld de PVV zijn. Het getuigt natuurlijk van enige domheid om een chatbot om stemadvies te vragen, maar als u dat dan toch doet, dan kunt u misschien het beste op GroenLinks-PvdA stemmen, of op de PVV.
Of #GroenLinks-PvdA!
Nederland kan het niet meer aan. De asielinstroom. De criminaliteit. De ellende.— Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 21, 2025
Laat de #PVV deze puinhoop opruimen.#StemPVV! pic.twitter.com/lm3aGd89a9
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
PEILINGEN. D66 +4, nadert GroenLinks-PvdA, PVV nog altijd voorop
Zeggen niet alles maar ook niet niks! (peilingen)
Nederland tijdelijk verlost van Tweede Kamer
Maar Nederland krijgt er iets veel ergers voor terug
ChatGPT zit helemaal niet te wachten op uw mentale malaise
Chatbot hondsdepressief van uw gezeik
Vergeet alle verkiezingsdebatten. Kijk deze film
Bindende stijlloze cultuurtip
LIVE. Sywert en co (weer) voor de rechter
Om nie... eh mondkapjes