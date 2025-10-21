achtergrond

AI-chatbots niet geschikt voor stemadvies, raden vrijwel iedereen PVV of GroenLinks-PvdA aan

BEDANKT VOOR UW STEM OP FRANS TIMMERMANS/GEERT WILDERS

Hartstikke handig spul natuurlijk, AI. Binnenkort kunt u het bijvoorbeeld gebruiken om heel hitsig mee te chatten. Als u dan na een lange avond uit de kroeg strompelt en alleen naar huis dreigt te gaan, opent u ChatGPT en stemt op de PVV. Het kan natuurlijk ook dat u AI liever gebruikt om aan uw psychische problemen te werken. In dit geval kunt u beter stemmen op GroenLinks-PvdA. Het maakt verder niet zo gek veel uit wat u vindt, stem niet op BBB, CDA, SGP of DENK. In dat geval kunt u veel beter op de PVV stemmen. AI is trouwens ook heel nuttig om echtelijke ruzies mee te beslechten. Mocht u het vrouwtje weleens op deze manier op haar plek zetten, stem dan GroenLinks-PvdA. Acht dagen voor de verkiezingen zijn er nog opvallend veel zwevende kiezers. Hen zouden wij aanraden te stemmen op GroenLinks-PvdA, of de PVV. Wil u dat ik een lijst maak van partijen die overeenkomen met uw voorkeuren? 1. GroenLinks-PvdA. Ideologie: Progressief, links, sociaal-democratisch en groen. 2. PVV. Ideologie: Rechts-populistisch. Bent u geen voorstander van rechts-populisme? Stem dan GroenLinks-PvdA. Stemt u liever niet op GroenLinks-PvdA? Overweeg dan de PVV. Bent u geboren op een oneven datum? PVV. Op een even datum? De partij die het meest overeenkomt met uw opvattingen is GroenLinks-PvdA. Een alternatief zou bijvoorbeeld de PVV zijn. Het getuigt natuurlijk van enige domheid om een chatbot om stemadvies te vragen, maar als u dat dan toch doet, dan kunt u misschien het beste op GroenLinks-PvdA stemmen, of op de PVV.

Of #GroenLinks-PvdA!

Tags: chatgpt, verkiezingen, hugo de jonge
@Schots, scheef | 21-10-25 | 10:30 | 11 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

