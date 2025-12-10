Oekraïne wil zich best van zijn meest democratische kant laten zien en verkiezingen houden, zelfs in oorlogstijd kan dat en wel in de komende 60 tot 90 dagen, zo verzekert rasdemocraat en oorlogspresident Zelensky Oekraïense pers. Daar wil hij dan wel Europese en Amerikaanse veiligheidsgaranties voor terug. Trump had in een interview met Politico maar weer eens aangegeven dat hij het tijd vond voor die verkiezingen, iets wat ook al in zijn plan om de oorlog te beëindigen staat. Eerder was dat een onbespreekbare eis, maar na een paar uurtjes keuvelen met andere rasdemocraten zoals Merz, Macron en Starmer blijkt hij toch bereid eraan toe te geven. Zul je zien dat-ie straks 95% van de stemmen haalt. Kan Marjolein Faber in ieder geval niet meer zeuren.

In ander oorlogsnieuws staat Oekraïne volgens het Duitse Kiel Institute militair gezien een zware tijd te wachten aangezien de militaire hulp aan het land, in de vorm van wapens en munitie, afneemt door het wegvallen van Amerikaanse steun. Daarmee kan de hulp weleens op het laagste punt sinds de start van de oorlog komen, landen als Spanje en Italië hebben namelijk helemaal geen zin om legerspul weg te geven, terwijl Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië met meer uitgaven en hulp proberen de boel een beetje op peil te houden. Het kost veel levens, geld en wapens, maar daar krijg je dan uiteindelijk wel verkiezingen voor terug. Laat die vrede nou in godsnaam opschieten!