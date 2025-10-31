Nou HOERA gefeliciteerd allemaal met de versnipperdste uitslag sinds versnipperde uitslagen! En nu. Komende dinsdag om 16.00 uur mogen de lijsttrekkers op audiëntie bij kamervoorzitter Martin Bosma. Dat zou eigenlijk vandaag zijn, maar is over het weekend getrokken. "Het doel van de bijeenkomst is om een verkenner aan te wijzen. Hiermee begint de kabinetsformatie." Een bekend gezicht is daar in ieder geval niet bij: Frans Timmermans naait eruit en GLPVDA kiest maandag een nieuwe leider. De verkenner gaat op zoek naar mogelijke coalities. Mogelijk zou zijn linkscentrumrechts D66/VVD/GLPVDA/CDA (87) of wat rechtser met D66, VVD, CDA, JA21, BBB (80). Aangezien de VVD heel vaak heel hard gekrijst heeft dat het NIET met GLPVDA gaat (maar ja u weet ook wat verkiezingspraatjes van de VVD doorgaans waard zijn) zal het over rechts moeten.

Terug naar Bosma: hij maakt een verslag van de eerste gesprekken en biedt dat aan bij de Tweede Kamer. De oude Tweede Kamer wordt op 11 november (koeien hebben staarten) ontbonden, de installatie van de nieuwe Tweede Kamer vindt plaats op 12 november, en binnen een week vindt dan het eerste debat plaats, en kan iedereen weer lekker tegen elkaar gaan zeiken. Daarop wordt een informateur aangesteld die één coalitie gaat onderzoeken. Deze formatie kan heel lang duren (Schoof duurde 223 dagen, Rutte IV bijna 300) maar het voornemen is: vóór Kerstmis hebben we het kabinet-Jetten I. En als we dan nóg verder in de toekomst kijken blijkt dat het kabinet netjes de vier jaar uitzit, er TIEN nieuwe steden uit de grond zijn gestampt (Nederjetten, Patternottown, Vijlbroek, Podtsdam, Sneller am See, Nathalie van Berkel & Rodenrijs, Wieke Pauluwna, Hannekevanderwerf, Nieuw Pechtoldia en Mierlo 2, omdat Mierlo 1 al bestond), de asielcrisis is opgelost, premier Jetten als onderhandelaar heeft opgetreden om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen, het bier in de voetbalkantine goedkoper is, we nooit meer in de file staan, het klimaatprobleem is opgelost en fatbikes verboden zijn. We spreken elkaar over vier jaar!