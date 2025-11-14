INFORMATEUR HANS WIJERS STAPT OP
Dat waren twee geweldige dagen
Hans Wijers, die Dilan Yesilgöz dus niet een leugenaar heeft genoemd, blijkt wel ergere dingen op zijn kerfstok te hebben, al is wat precies op het moment nog onduidelijk. Hij heeft appjes gestuurd die zo heftig zijn dat nu ze openbaar (dreigen te) worden, zijn positie onhoudbaar is. "Ik ben vandaag door NRC geconfronteerd met uitspraken die ik in een privé appje ruim voor de verkiezingen heb gedaan," zei-ie er zojuist zelf over tegen de Kamer. "In dat bericht heb ik spontaan uitspraken gedaan die je weloverwogen nooit zou doen. Nu die uitspraken publiek zijn geworden zou dat mijn positie als onbevangen informateur kunnen schaden. Het proces is te belangrijk om dat te laten afleiden van de inhoud." Wat een schitterend contrast met de vorige formatie, toen er de hele tijd allemaal kots op straat lag en ellende uit het verleden van betrokkenen tegen de plinten klotste. Blij toe dat er nu eindelijk professionals aan het stuur zitten.
Pratende menhir Sybrand Buma gewoon aan, en moet de kar gaan trekken.
Update Nou nou, poe poe. Wijers heeft Yesilgöz in appjes 'feeks' genoemd. Dat is: niet netjes, maar ook weer geen wereldramp.
Herziene update Oké, letterlijk citaat: "We moeten juist de deur openzetten naar Timmermans, dan doe ik mee. We moeten hem naar het centrum trekken en ook die feeks van de VVD." Dat is niet helemaal gepast voor een informateur, nee.
Helaas heeft Hans Wijers moeten besluiten zijn taken als informateur neer te leggen. Ik dank hem voor zijn inzet en beschikbaarheid. Om geen tijd te verliezen in dit proces heb ik de Voorzitter van de Tweede Kamer voorgesteld om, binnen de opdracht van de Kamermotie, verder te…— Rob Jetten (@RobJetten) November 14, 2025
