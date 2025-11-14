Dus, als we het goed begrijpen, loog NRC dat Hans Wijers Dilan Yesilgöz tijdens een uitslagenavond een leugenaar noemde, waarna Hans Wijers loog dat hij zijn woorden terugnam, want woorden die je nooit hebt uitgesproken, kun je helemaal niet inslikken. Dat zeggen wij niet, dat zegt Eric Smit, en die is een Serieuze Journalist, weet precies wat het verschil tussen feit en fictie is en zou dus nooit liegen. Daarbij: hij was zélf degene die Dilan Yesilgöz een leugenaar noemde, schrijft hij op LinkedIn. NRC zegt veertien mensen te hebben gesproken die bij de bewuste avond aanwezig waren, en los van elkaar liegen dat Eric Smit een leugenaar is en Hans Wijers Dilan Yesilgöz wel degelijk een leugenaar noemde. Bovendien zegt NRC een filmpje te hebben, maar ook dat is dus volgens Eric Smit onwaar. Met andere woorden: de daadwerkelijke leugenaars werken bij NRC. Ondertussen stelt Dilan Yesilgöz, bekend van het uitsluiten van de PVV en GroenLinks-PvdA, voor dat D66 en het CDA haar niet langer buiten sluiten want oneerlijk.