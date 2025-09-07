GSTV. VVD-congres van 'teringlijers' en 'kutwijven'
TERINGLIJERS!
Kijk je kunt als pers natuurlijk een uur lang gaan zitten zagen over de peilingen maar die VVD'ers weten zelf ook wel dat de band blijft spelen terwijl de Titanic zinkt. Dan maar de luchtige benadering, nietwaar? Toch nog even wrijven in de vlek van de 'teringlijers' en de 'kutwijven'! Maar, zoals Tom Staal zegt: "Wel even eerst keurig iedereen gedag zeggen!" De bitterballen werden lauw, het bier sloeg dood en het bleef nog lang ongezellig tussen de teringlijers in Den Bosch.
Tags: vvd, congres, gstv, eric van der burg, dilan yesilgoz
Reaguursels
