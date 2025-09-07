achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

GSTV. VVD-congres van 'teringlijers' en 'kutwijven'

TERINGLIJERS!

Kijk je kunt als pers natuurlijk een uur lang gaan zitten zagen over de peilingen maar die VVD'ers weten zelf ook wel dat de band blijft spelen terwijl de Titanic zinkt. Dan maar de luchtige benadering, nietwaar? Toch nog even wrijven in de vlek van de 'teringlijers' en de 'kutwijven'! Maar, zoals Tom Staal zegt: "Wel even eerst keurig iedereen gedag zeggen!" De bitterballen werden lauw, het bier sloeg dood en het bleef nog lang ongezellig tussen de teringlijers in Den Bosch.

Tags: vvd, congres, gstv, eric van der burg, dilan yesilgoz
@Mosterd | 07-09-25 | 11:00 | 100 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.