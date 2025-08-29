achtergrond

Eric van der Burg zei niet alleen 'kutwijf' tegen Ouwehand, maar ook 'teringlijers' tegen NSC

Maar hij zei tenminste geen huichelaar!

Interessant nieuws voor iedereen die van taal houdt! Eric van der Burg, bekend van internet, kwam deze week in opspraak omdat hij Esther Ouwehand in de marge van het debat van vorige week vrijdag een 'kutwijf' had genoemd. Maar hij heeft ook "teringlijers" gezegd tegen NSC. Dat blijkt uit onderzoek door de tyfusredactie van NU.nl. "Vlak voor het incident werd bekend dat NSC uit het kabinet met VVD en BBB was gestapt. Van der Burg riep vervolgens "teringlijers" in de richting van de NSC-medewerkers."

Tja. Wel lollig eigenlijk. Gelukkig is Eric van der Burg niet zo iemand die zelf bij de eerste de beste ferme uitspraak van een and... ho wacht

@Ronaldo | 29-08-25 | 09:29 | 299 reacties

