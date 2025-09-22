Vechtspreiding. Gemeentes bouwen azc's in elkaars achtertuin om spreidingswet na te komen
Schakelen we nu over naar "een soort drielandenpunt van Neder-Betuwe, Tiel en Buren", waar de gemeente Neder-Betuwe een door de spreidingswet afgedwongen azc wil bouwen, op gepaste afstand van de inwoners van het zes dorpen tellende Neder-Betuwe, een ietsepietsje dichterbij de goede mensen uit Buren, mits die in het buurtschap Ommerenveld wonen. "Hun dorpen liggen er niet in de buurt, maar het is wel in onze achtertuin," aldus een local vandaag in de T. "Er zouden meer mensen kunnen komen dan ons totale inwonertal," zegt een ander. Ook kostelijk: Uithoorn voldoet keurig netjes aan zijn burgerplicht, maar krijgt er vlakbij de grens met Amstelveen nog eentje bij van de oer-VVD'ers van de Gemeente Amstelveen. Of Barendrecht. "Die gemeente wil een azc neerzetten tegen de Rotterdamse wijk Lombardijen aan, afgeschermd van Barendrecht door water en een snelweg. De gemeente stelt op basis van onderzoek dat het ’de enige geschikte locatie op Barendrechts grondgebied’ is." Wij zijn Nederland, wij zijn Nederland!
