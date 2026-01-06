Nu ook al weer een klein beetje te betalen: stroom
Ja Denise doe ons maar een Airfryer met dubbele lades, weet je wat, doe er maar gewoon twee voor het stereotoreneffect
Onze stroom is nog steeds duur en helemaal niet goedkoop maar wel steeds iets minder duur maar nog steeds niet goedkoop. De stroomprijs is terug op het niveau van 2021 en dat mag ook wel, want daarna werden we meervoudig Europees kampioen elektriciteit en moesten we dik een dag werken voor Vaatwasprogramma Eco. Energiekoning Martien Visser (Senior Fellow Emeritus Lector Vattenfallicus Essentica Vaderlandicus): "Het leven wordt minder duur. Ik denk dat de lage elektriciteitsprijs een sterk remmend effect op inflatie zal hebben, net zoals het de stijging destijds een enorme zwieper aan de inflatie gaf." Immers, koelingen in supermarkten, productielijnen, alles wordt minder superduur. Waterbed, tuinvijverpomp, Miele, Vibiemme Domobar, elektrokachel, televisie op Vis tv, elektrodeken, alles staat volle bak te loeien hiero, inclusief nieuwe Airfryertoren. Stroombitterballen bij de brunch.
