Gefeliciteerd Nederlandje! U bent nog MEER MEER MEER van uw inkomen kwijt aan de Groene Droom van uw spilzieke overheid. Betaalde u nu nog ongeveer 400 pleuro per jaar voor een trafohuisje hier en een hoogspanningsmastje daar, door de aanleg van vele megawindparken op de Noordzee, en de megadikke kabels naar de mega verdeelstations in Wijk aan Zee en de Maasvlakte gaat u per saldo MEGA VEEL GELD betalen voor uw kookplaatje en airfryer. Onze overheid kennende krijgt u tussen nu en 2040 te maken met nog meer meer meer HEFFINGEN EN BELASTINGEN voor uw energieverbruik. Denk daarbij aan: De Wandcontactdozentax, De Stoppenkastheffing, De Lichtschakelaarbelasting, Het Aardlekforfait en uiteraard De DriefasenTol. En de boete voor zonnepanelen gaat volgend jaar al in! Wat lul je, betalen zul je.