Mensen. Pak allemaal uw noodpakket, zaklantaarn, kaarsen, noodradio en fluitje. We krijgen zometeen een zonsverduistering en we gaan er allemaal aan. Een kwart zonsverduistering betekent 4,6 gigawatt minder panelenpower en dat zijn omgerekend VIER MILJOEN HUISHOUDENS. Allemaal de schuld van Rob Jetten, die de kolencentrales heeft dichtgegooid. Verduistering is tussen 11:12 en 13:07 uur dus waag het niet om dan eitjes te inductiekoken, brood te toasten of uw stekkerchinees aan te lader te gooien. STERKTE!

Update: WE HEBBEN HET OVERLEEFD