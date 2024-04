It Giet Oan! De Verenigde Staten (en omliggende landen, maar die van de VS hebben nou eenmaal een grotere bek) zijn al weken in rep en roep over The Great American Solar Eclipse van 2024 (wiki). Heel veel mensen gaan de eclips (met extra -e in het Engels) zien want er wonen 'zo'n 44 miljoen mensen' in het pad waar het gebeuren te zien zal zijn. U kent het fenomeen: de maan staat tussen de zon en de aarde, bij 100% verduistering is het echt even helemaal donker, flora en fauna in de war, mensen op standje chaotisch, eclipsbrillen ausverkauft, gedoe op de weg, Samantha emotioneel en maffe astrologen die weer een podium krijgen om uw gezond verstand te verduisteren met allerlei crack. Enfin, nu LIVE, onder meer te zien bij Wouter van Stormchasers die er speciaal voor naar Amerika is gevlogen, de eclips. Komt 20.07 uur Nederlandse tijd 'aan land' in Mexico, dan 20.27 op de grens met de VS, 20.40 Dallas, 21.06 Indianapolis, 21.26 Montreal. LIVESTREAM na de klik, later meerrrr.

UPDATE - Mexico

UPDATE - Dallas