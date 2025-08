Nieuws in de categorie 'verontrustend': Bij een voormalige fabriek voor kernwapen-onderdelen in de Verenigde Staten zijn radioactief geladen wespennesten aangetroffen. De nesten bevatten ruim 10x de toegestane hoeveelheid straling. Nu zijn wespen van zichzelf al kwaadaardige teringbeesten, laat staan als ze ook nog eens muteren tot ATOOMBOMMEN MET VLEUGELS. Nu ligt er op de vindplaats in South Carolina ook een paar ton nucleair afval begraven, maar volgens de Amerikaanse autoriteiten is er GEEN SPRAKE van een lek en is het allemaal NIET GEVAARLIJK voor mensen. 'There were no impacts to workers, the environment or the public'. Sure. Niets te zien hier!