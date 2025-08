Zoals vanochtend bericht: In 2024 won in Engeland de naam Yahya 'uit het niets' het snelste aan populariteit en betrad door maar liefst 33 plaatsen te stijgen voor het eerst in de Top 100. We zouden zelfs aandurven dat de meerderheid van de 583 nieuwe Yahya's pas na Hamasleider Yahya Sinwars dood op 16 oktober 2024 vernoemd werden, en het er in 2025 aanzienlijk meer zullen zijn.

Maar goed, vervolgens kregen we de bovenstaande mail met de kennisgeving dat het bericht gemeld is bij zowel het Meldpunt voor Discriminatie als de Raad voor de Journalistiek, omdat het plaatsen van de onderstaande foto bijdraagt aan "islamofobie". Onze lezing van de kwestie? We dachten eerst dat het heerschap probeerde te ontkennen dat de dood en bekendheid van Hamasleider Yahya Sinwar de ontegenzeggelijke reden is van de toegenomen populariteit van de naam Yahya. Maar bij nader inzien leest de mail alsof hij helemaal niet beseft dat het een foto van Yahya Sinwar betreft, en we een willekeurig islamitisch kind "met een automatisch geweer, in militante context met islamitische symbolen" plaatsen. Nee maat.