Een plotseling opleving van de populariteit van 9e-eeuwse Arabische medicus Yahya ibn Sarafyun? 15e-eeuwse Ottomaanse poëet Yahya bey Dukagjini? De 8e-eeuwse Assyrisch-Griekse vertaler Yahya ibn al-Batriq? De president van Gambia Yahya Jammeh? Amerikaanse acteur Yahya Abdul-Mateen II? Een heimelijke opleving van het christendom waarin ouders hun zoon gewoon John willen noemen zonder dat hen de toorn van de gemeenschap ten deel valt? Linguïsten, demografen en historici tasten vooralsnog in het duister, maar de naam Yahya was met 33 plaatsen de grootste stijger onder Britse babynamen en stond in 2024 op plaats 93 voor het eerst in de top 100, nadat 583 baby's de naam kregen. Data hier, hier bij YouGov en de BBC. De naam haalt het overigens nog niet bij de naam die al twee jaar op #1 staat, Muhammad.