Waarom zijn tegenwoordig alle oplossingen elektrisch? Je kunt geen model in de computer douwen of er komt uit dat we meer elektriciteit nodig hebben. Het ruikt midden in de stad niet altijd naar viooltjes en versgemaaid gras? Alle auto’s moeten elektrisch. Rusland valt Oekraïne binnen? Alle huizen moeten zo snel mogelijk van het gas af. Het wordt warmer? Hup, meer windmolens in de tuin.

Ondertussen blokkeren kinderen en andere mensen met de ontwikkeling van een kind de snelweg zodat de logaritmes van de toekomst genoeg juice hebben om geschreven te worden.