Here we go. Stroom wordt een Wassenaars Patser-dingetje, net als: vliegen, elektriese auto's, warmtepompen, biefstuk, horloges en vakanties. Werd eerder nog fatsoenlijk gevraagd of u AUB wat minder stroom wilde gebruiken tussen 1600 en 2100 uur, nu is er al het idee om stroom tussen 1700 en 2100 uur DUURDERDER te maken, opdat al die arme sloebers afhaken en het overbelaste energienet weer wat lucht op de hoogspanningskabels krijgt. Succes met alles Nederlandje, wij zijn hout hakken.