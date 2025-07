We kijken er niet eens meer van op, maar het stroomnet is dus zoals veel dingen in ons land hartstikke kaduuk. Fragieler dan een millennial met een klimaat-burn-out en een kerktrauma. Zodoende is de kans steeds groter dat aankomende winter in sommige gebieden af en toe geen elektriciteit gaat zijn, iets wat we tot een tijdje geleden alleen konden voorstellen op plekken die we toen de 'derde wereld' noemde. Het is even wennen, maar gelukkig doen de energiebedrijven erg hun best om het zo acceptabel mogelijk te maken doormiddel van: verbloemende taal. Bij NU punt nl lezen we dat Enexis ons warm wil draaien voor 'stroomonderbrekingen', een eufimisme voor 'dikke vette tiefuszooi de stroom ligt eraf en ik kan helemaal niks nu wat woon ik toch ook in een pestpokkepleurisland'. Specifiek in 'delen van Tilburg, Den Bosch, Etten-Leur, Uden en Ommen (Overijssel)' kan Enexis aankomende winter in 'uitzonderlijke gevallen' besluiten de elektriciteit uit te schakelen. Tijdelijk, maar hoe tijdelijk precies durven ze nog niet te zeggen. LEKKER DAN.