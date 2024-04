Hans Vijlbrief is eigenlijk een atypische D66'er. Geen wokie, van getjeerddram moet hij weinig hebben en hij lijkt vooralsnog niet betrokken bij de vele integriteitskwesties van de afgelopen jaren. Daarnaast is het altijd een prachtig spektakelstuk als Vijlbrief z'n broek ophijst. Maar gevoel voor theater kan de staatssecretaris van Mijnbouw niet ontzegd worden, bleek afgelopen week toen hij huilend met zijn portefeuille zwaaide . Zilte tranen die in vruchtbare aarde vielen, de Tweede Kamer staat namelijk ook nogal emotioneel in het gasdebat: alleen FvD en JA21 (slechts 4 zetels) keerden zich vorige maand tegen het definitief sluiten van het Groninger gasveld. Mazzel dat er in de Eerste Kamer nu alsnog zorgen klinken.

Vijlbrief meldde in september vorig jaar het gasveld te gaan sluiten. Mooi gebaar naar de getergde Groningers, jazeker. Maar wat schijnbaar niet tot de Tweede- maar wel tot de Eerste Kamer is doorgedrongen, is dat de bewindsman dus ook de gasputten wil gaan slopen. Tegen het advies van de Mijnraad in. De Gasunie - nog zo'n belangrijke adviseur van het kabinet - waarschuwde vórige week nog dat het permanent sluiten van het Groningerveld tot problemen kan leiden.

De installaties slopen en de gasputten volstorten met beton zijn drastische maatregelen met grote risico's. Het op de waakvlam houden van Groningen zou logischer zijn maar stas en Kamer vertrouwen zichzelf schijnbaar onvoldoende om verantwoord met de gaskraan om te gaan. Ze bevinden zich in een vorm van massahysterie (het is de hele tijd 'emotie boven ratio' zei Joost Eerdmans (JA21) in zijn calm the fuck down-bijdrage).

Nog geen twee jaar geleden stond het land op omvallen door ondoordacht gasbeleid van dit kabinet. Onderwijl zijn koude winters (en lentes) nog altijd mogelijk, is de Europese interne gasmarkt nog niet op orde en lijkt een groot deel van de politiek te zijn vergeten dat problemen met de leveringszekerheid verder gaan dan het fornuis maar ook industrie en stroomopwekking raken. Heel verstandig dat de chambre de réflexion nu zijn zorgen uit. Dat kan stomvervelend zijn zoals we zagen bij de Dwangwet maar in dit geval essentieel. Iets om over na te denken in de discussie over het afschaffen van de senaat.