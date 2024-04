BBB, VVD, PVV willen in de Eerste Kamer het stoppen met de gaswinning in Groningen eind dit jaar uitstellen. Gasstas Hans Vijlbrief (D66) is woedend, dreigt met aftreden en raakt emotioneel. Hij had de Groningers zelfs beloofd de boorputten te gaan slopen. De jankieboe luidt: de senaat moet maar doen wat ze goeddunkt maar dan wel zonder hem. Dan gaat 'ie lekker in de Tweede Kamer zitten. Ook emotioneel: SP'ster Sandra Beckerman googlede vannacht hoe ze aan beton kon komen om die putten dan maar zélf te gaan dichten. DJ Jopie vindt het niet grappig.